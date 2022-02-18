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18.02.2022 (16:45)

Минометчики морской пехоты ВВО в рамках совместного учения «Союзная решимость–2022» отработали действия поддержки огнем мотострелковых подразделений

Минометные подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО), принимающие участие в совместном учении «Союзная решимость–2022», на полигоне Обуз-Лесновский в Республике Беларусь отработали действия поддержки огнем мотострелковых подразделений в маневренной обороне.

В рамках проведения учебного боя артиллеристы морской пехоты отработали задачи по подготовке и нанесению огневого поражения неподвижных и движущихся целей, имитирующих живую силу и технику незаконных вооруженных формирований.

Огонь велся на дальности свыше трех километров с закрытых огневых позиций из 82-мм миномётов «Поднос».

В ходе учебного боя минометные подразделения совершенствовали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями в маневренной обороне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Восточный военный округ
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