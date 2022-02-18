18.02.2022 (16:45)
Минометчики морской пехоты ВВО в рамках совместного учения «Союзная решимость–2022» отработали действия поддержки огнем мотострелковых подразделений
Минометные подразделения морской пехоты Восточного военного округа (ВВО), принимающие участие в совместном учении «Союзная решимость–2022», на полигоне Обуз-Лесновский в Республике Беларусь отработали действия поддержки огнем мотострелковых подразделений в маневренной обороне.
В рамках проведения учебного боя артиллеристы морской пехоты отработали задачи по подготовке и нанесению огневого поражения неподвижных и движущихся целей, имитирующих живую силу и технику незаконных вооруженных формирований.
Огонь велся на дальности свыше трех километров с закрытых огневых позиций из 82-мм миномётов «Поднос».
В ходе учебного боя минометные подразделения совершенствовали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями в маневренной обороне.
Новости по теме:
В Бурятии в ходе подготовки к празднованию Дня защитника Отечества была проведена генеральная репетиция салюта
В Хабаровском крае состоялась генеральная репетиция праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества
Спецназ ВВО совершенствует навыки армейской тактической стрельбы из новейших автоматов АК-12 на полигоне в Забайкалье
Метки: