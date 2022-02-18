18.02.2022 (18:00)

Экипажи МиГ-31 БМ ЦВО уничтожили группу высокоточного вооружения условного противника в Сибири

Летчики высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ истребительного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили перехват и условное уничтожение групповых целей высокоточного вооружения условного противника в ходе завершения первого этапа летно-тактического учения с боевым применением в Красноярском крае.

В ходе выполнения тактического эпизода были задействованы расчеты трех типов радиолокационных станций «Гамма», «Терек», «Кабина», которые выполнили задачи по обнаружению и сопровождению условных групповых целей высокоточного оружия «противника». Данные о целях были переданы экипажам истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ для дальнейшего уничтожения условных целей, имитирующих крылатые ракеты большой дальности. Кроме этого, экипажи МиГ-31БМ при помощи бортовых радиолокационных станций «Заслон-М» на дальности около 250 километров выполнили обнаружение и условное уничтожение крылатых ракет. Всего в ходе эпизода было обнаружено и условно уничтожено около 8 групповых целей, имитирующих крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты.

Следующим этапом летного тактического учения станет перебазирование истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в Республику Бурятия, где они выполнят боевые пуски управляемых авиационных ракет класса «воздух-воздух» по одиночным и групповым целям.

В летно-тактическом учении задействовано около 20 единиц авиационной техники: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, транспортные самолеты Ан-26 и Ан-12, самолет ДРЛО АК А-50 и около 800 военнослужащих из числа летного состава, боевых расчетов радиолокационных станций «Небо-М» и «Десна-М», инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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