18.02.2022 (17:45)

Расчеты С-300 «Фаворит» уничтожили авиационные разведкомплексы условного противника

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит» дивизии противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) отработали обнаружение и уничтожение разведывательно-ударных комплексов и постановщиков помех условного противника на учении, завершившемся в Красноярском крае.

В ходе учебно-боевого дежурства расчеты систем противовоздушной обороны обнаружили авиационные постановщики помех, которые скрывали действия разведывательно-ударных комплексов на удалении более 400 километров. Действия расчетов ПВО осложнялись плотной воздушной обстановкой, в период учебно-боевой работы радиолокационные станции отслеживали свыше 600 летательных аппаратов.

Боевые расчеты С-300 «Фаворит», прикрывающие крупные инфраструктурные и военные объекты сибирского региона, обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных судов «противника» на высотах от 8 до 11 километров.

В учении сил противовоздушной обороны ЦВО было задействовано около 100 единиц военной техники в том числе узлов обнаружения и целеуказания, мобильных командных пунктов, радиолокационных станций и пусковых установок зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит», а также более 300 военнослужащих.

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