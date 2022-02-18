18.02.2022 (17:30)

В гарнизонах Балтийского флота проведены комплексные тренировки по антитеррору

В гарнизонах Балтийского флота проведены плановые комплексные тренировки по антитеррору.

В ходе тренировок военнослужащие отработали различные сценарии отражения нападений на воинские части флота и объекты военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено проверкам бдительности дежурных служб и нарядов при осуществлении пропускного режима и осмотре территории объектов на отсутствие подозрительных предметов.

Кроме дежурных подразделений антитеррора, к тренировкам были привлечены специалисты радиоэлектронной борьбы, инженерно-сапёрных подразделений и связи. Инженерно-саперные подразделения тренировались в обезвреживании условных самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы.

Для создания максимально реалистичной обстановки на тренировках активно применялись холостые боеприпасы, средства имитации, световые и шумовые эффекты.

Всего в тренировках приняло участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А, специальные автомобили разминирования и другая техника.

На Балтийском флоте практические тренировки с подразделениями антитеррора проводятся регулярно, что позволяет повысить уровень подготовки и слаженности действий данных подразделений.

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