18.02.2022 (17:15)
Свердловские юнармейцы встретились с представителями Военного университета
Свердловские юнармейцы встретились с представителями Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации. Целью встречи стала профориентация старшеклассников.
Представители ведомственного учреждения рассказали ребятам об особенностях поступления и обучения в военном вузе. Школьники узнали, какие специальности есть в высшем учебном заведении, а также о перспективах, которые они получат после его окончания.
По завершении встречи ребятам были вручены памятки, где в доступной форме указано, какие документы и экзамены необходимы для поступления, а также список с кратким описанием специальностей, преподаваемых в университете.
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