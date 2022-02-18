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18.02.2022 (17:15)

Свердловские юнармейцы встретились с представителями Военного университета

Свердловские юнармейцы встретились с представителями Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации. Целью встречи стала профориентация старшеклассников.

Представители ведомственного учреждения рассказали ребятам об особенностях поступления и обучения в военном вузе.  Школьники узнали, какие специальности есть в высшем  учебном заведении, а также о перспективах, которые они получат после его окончания.

По завершении встречи ребятам были вручены памятки, где в доступной форме указано, какие документы и экзамены необходимы для поступления, а также список с кратким описанием специальностей, преподаваемых в университете.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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