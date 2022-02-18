18.02.2022 (15:30)

Военнослужащие горного подразделения ЦВО отработали поиск пострадавшего в лавине

Военнослужащие горного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе занятий отработали поиск пострадавшего в лавине в горах Красноярского края.

Занятия проходят в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В рамках курса обучения военнослужащие выполнили восхождение на гору и спуск в ущелье с приненением альпийского оборудования, далее с использованием лавинного датчика (бипера) и щупа военнослужащие отработали задачу по поиску пострадавшего после схода снежной лавины. Для приближения к реальным условиям инструкторы ограничили время на поиск человека, тем самым усложнили задачу военным альпинистам.

Всего в занятиях принимали участие более 200 военнослужащих ЦВО из Новосибирской области, Республики Тыва и российской военной базы в Таджикистане.

Справочно:

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В центре оборудованы вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, горнолыжная трасса, подъёмные устройства, комбинированный биатлонный комплекс, общежитие, столовая, учебные классы, бассейн, спа-капсула, соляная комната и домики для реабилитации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице