18.02.2022 (17:00)

В Челябинске курсанты-штурманы почтили память воинов-интернационалистов

Курсанты челябинского филиала Военного учебно-научного центра «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов.

Участники мероприятия почтили память минутой молчания, затем возложили венки к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее воинской Славы города Челябинска.

«В этот день мы вспоминаем не только ветеранов-афганцев, но и всех, кто защищал интересы нашей страны, участвуя в миротворческих операциях и локальных конфликтах. Здоровья, счастья и благополучия – ветеранам боевых действий Светлая память героям, погибшим в боях!», - обратился к участникам церемонии начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» генерал-майор Игорь Шведов.

В заключительной части церемонии военнослужащие Челябинского филиала Военно-воздушной академии прошли торжественным маршем вдоль Аллеи Славы.

Также в музее учебного заведения открыта выставка, посвященная участию Ограниченного контингента советских войск в военном конфликте в Афганистане. Экспозиция подготовлена при участии регионального отделения Русского географического общества.

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