Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2022 (17:00)

В Челябинске курсанты-штурманы почтили память воинов-интернационалистов

Курсанты челябинского филиала Военного учебно-научного центра «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Участники мероприятия почтили память минутой молчания, затем возложили венки к памятнику «Доблестным сынам Отечества» на Аллее воинской Славы города Челябинска.  

«В этот день мы вспоминаем не только ветеранов-афганцев, но и всех, кто защищал интересы нашей страны, участвуя в миротворческих операциях и локальных конфликтах. Здоровья, счастья и благополучия – ветеранам боевых действий Светлая память героям, погибшим в боях!», - обратился к участникам церемонии начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» генерал-майор Игорь Шведов. 

В заключительной части церемонии военнослужащие Челябинского филиала Военно-воздушной академии прошли торжественным маршем вдоль Аллеи Славы.  

Также в музее учебного заведения открыта выставка, посвященная участию Ограниченного контингента советских войск в военном конфликте в Афганистане. Экспозиция подготовлена при участии регионального отделения Русского географического общества.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Екатеринбурге состоялся чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою
Учение с участием более 500 военнослужащих ЦВО завершилось на Урале
Военнослужащие пункта отбора на контракт провели военно-патриотическую игру «Будни Армии» в Алтайском крае
В Свердловской области состоялся сбор с военными комиссарами по организации работы с ветеранами в 2022 году

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false