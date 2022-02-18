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18.02.2022 (16:30)

На территории штаба Северного флота проведена плановая тренировка по отражению нападения

Сегодня на территории штаба Северного флота прошла плановая тренировка личного состава центра обеспечения управления СФ по отражению условного нападения.

Подобные тренировки проходят на регулярной основе. Военнослужащие роты охраны отработали организацию обороны объекта по отражению условной террористической атаки. Целью тренировки является совершенствование тактики противодействия нападению на наиболее опасных участках охраняемого периметра.

В процессе выполнения учебно-тренировочных мероприятий по противодействию террористической атаке активно применялись холостые боеприпасы к автоматам Калашникова АК-74 и средства имитации – ручные дымовые гранаты РГД-2Б.

Также состоялась проверка дежурно-вахтенной службы по организации охраны и обороны штаба Северного флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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