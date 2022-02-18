18.02.2022 (16:00)

Повара российской военной базы в Таджикистане приготовили национальные блюда народов Центральной Азии

В День продовольственной и вещевой службы Вооруженных Сил РФ повара российской военной базы в Таджикистане приготовили национальные блюда народов Центральной Азии.

В столовой кулинары воссоздали национальный интерьер и колорит казахской, таджикской, туркменской и узбекской кухни. Военнослужащие ознакомились с традиционными блюдами, узнали об истории и национальных обычаях стран.

На первое к столу были поданы мастова по-таджикски, шурпа по-узбекски, калапуча. Вторые блюда были приготовлены из мяса такие, как люля-кебаб по-алма-атински, табака по-туркменски, плов с бараниной по-фергански, бишбармак по-казахски, манты. На гарнир повара приготовили рис с овощами, а к десерту были поданы восточные сладости.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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