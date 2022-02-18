18.02.2022 (15:45)

Российские мотострелки из бронетранспортеров уничтожили условного противника на учении в Таджикистане

Российские мотострелковые подразделения 201-й военной базы уничтожили условного противника из вооружения бронетранспортеров БТР-82А на учении в горах Таджикистана.

Подразделения совершили марш в район проведения тактических действий и с ходу развернулись в боевой порядок. Огонь экипажи БТР-82А вели из 30-миллиметровых пушек 2А72 и 7,62-мм танковых пулеметов Калашникова (ПКТ) по мишеням, которые имитировали легкобронированную технику условного противника. Для уничтожения живой силы укрывшейся в складках местности, были задействованы расчёты автоматических гранатомётов АГС-17. Цели поражали прямыми выстрелами и по навесной траектории как в дневное, так и в ночное время суток, на расстоянии от 500 до 1800 метров.

Для поиска и обнаружения диверсионно-разведывательных групп неприятеля были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», а также мобильная группа радиоэлектронной борьбы.

В двухдневном учении, которое состоялось на полигоне Ляур, приняли участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники российской военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице