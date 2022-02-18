18.02.2022 (16:15)

Западный военный округ приглашает представителей СМИ принять участие в фестивале прессы «Западный Медиа-Ас–2022»

Западный военный округ (ЗВО) приглашает представителей СМИ принять участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Западный Медиа-Ас–2022», сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Для участия в окружном этапе требуется подать заявку в пресс-службу военного округа. Предметом фестиваля являются материалы, размещенные в центральных и региональных (местных) печатных, аудиовизуальных и электронных средствах массовой информации, а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

С положением о VIII Всероссийском фестивале прессы «Западный Медиа-Ас–2022», а также подробными условиями участия в нем можно ознакомиться на сайте Минобороны России. Номинации фестиваля: «Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж, «Командный голос» — за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» — за лучший материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» — за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «Проект специального назначения» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.), «Молния» — за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» — за лучшую фотоработу, «На острие атаки» —за лучший материал в региональных (местных) СМИ; «Прорыв» — лучший дебют года.

Предоставляемые материалы должны отличаться высоким профессиональным уровнем и характеризоваться актуальностью и значимостью темы, аргументированностью и глубиной раскрытия темы, аналитическим подходом, выразительностью, точностью и доходчивостью языка изложения.

«Финал конкурса и награждение победителей окружного этапа состоится в мае 2022 года в Санкт-Петербурге», — добавил генерал-полковник Александр Журавлев.

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