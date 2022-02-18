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18.02.2022 (15:15)

В Екатеринбурге состоялся чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою

В Екатеринбурге состоялся чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по армейскому рукопашному бою. Участниками спортивного состязания стали свыше 100 военнослужащих-спортсменов.

Спортсмены были разделены по весовым категориям: 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг и свыше 85 кг. Судейство поединков проводилось по системе с выбыванием до двух поражений. Кроме того, спортсмены оценивались как в личном зачете, так и в командном.

«В чемпионате Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою приняли участие 18 команд, 103 участника. Из них 6 человек имеют спортивное звание мастер спорта, 50 – это кандидаты в мастера-спорта, остальные – это спортсмены-перворазрядники. Уровень спортсменов, выступающих на этих соревнованиях из года в год, очень высокий. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда ЦВО, которая представит округ на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по  армейскому рукопашному бою в городе Иваново в марте», – сказал главный судья соревнований, начальник кафедры физической подготовки Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова полковник Дмитрий Яковлев.

Победителями в общекомандном зачете стали военнослужащие подразделения специального назначения (Тольятти), «серебро» завоевала команда спортсменов екатеринбургского гарнизона, а «бронзу» состязаний получила команда курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Победители и призеры получили медали, грамоты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Соревнования
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