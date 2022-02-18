18.02.2022 (15:00)

В Новосибирске состоялся товарищеский матч по хоккею между командами военных вузов

Команда Новосибирского высшего военного командного училища по хоккею провела товарищеский матч с командой военного института войск национальной гвардии. За игрой своих подчиненных наблюдали начальники военных образовательных учреждений.

Соревнования между этими командами проходят регулярно. Это позволяет не только обмениваться спортивным опытом, но и положительными эмоциями, что обеспечивает товарищеские отношения между курсантами военных вузов Новосибирска.

Команда Новосибирского высшего военного командного училища по хоккею создана в 2021 году. Первые тренировки проводились на хоккейном поле на территории училища. В течение года курсанты упорно занимались под руководством опытного тренера, выступали на юношеских соревнованиях.

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