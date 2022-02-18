18.02.2022 (14:45)

В Санкт-Петербурге командующий войсками ЗВО передал представителям субъектов России исторические Боевые знамена времен Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоялась торжественная церемония передачи Боевых исторических знамен представителям субъектов Российской Федерации, расположенных в зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО).

«Вам выпала огромная честь принять исторические знамена соединений и воинских частей, овеянных славой побед в годы Великой Отечественной войны. За каждым полотнищем стоят судьбы наших фронтовиков», — сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Он передал 12 Боевых знамен воинских частей и соединений, снискавших славу на полях сражений Великой Отечественной войны. Знамена переданы для дальнейшего экспонирования в музеях Санкт-Петербурга, Московской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Нижегородской и Брянской областей.

Также представителям субъектов Российской Федерации переданы грамоты Президиума Верховного Совета СССР.

«Убежден, что обретение воинских знамен — это еще один шаг к укреплению славных традиций Вооруженных Сил России», — добавил генерал-полковник Александр Журавлев.

Ранее на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации делегации ЗВО во главе с командующим войсками генерал-полковником Александром Журавлевым состоялась передача следующих Боевых знамен: 217-го танкового Рижского ордена Суворова полка, 108-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, Рязанского пулеметного училища, 291-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, Тамбовского пулеметного училища, 288-й стрелковой Дновской дивизии, 422-го мотострелкового орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка, 34-й артиллерийской Перекопской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, 111-го отдельного зенитного артиллерийского ордена Александра Невского дивизиона, 403-го пушечного артиллерийского полка и 9-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице