18.02.2022 (14:30)
На полигоне Обуз-Лесновский подразделения морской пехоты ВВО отработали ведение маневренной обороны
На полигоне Обуз-Лесновский в ходе учения «Союзная решимость-2022» морские пехотинцы Восточного военного округа (ВВО) отработали ведение маневренной обороны во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями.
Во время учебного боя гранатометчики в составе групп огневой поддержки морской пехоты уничтожили условное незаконное вооруженное формирование, пытавшееся прорвать оборону с фланга мотострелковых и инженерных подразделений.
Стрельба производилась из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», стоящих на вооружении морских пехотинцев. Всего в рамках боевых стрельб гранатометчики успешно выполнили более 30 огневых задач со сменой огневых позиций.
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