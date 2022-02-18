18.02.2022 (14:30)

На полигоне Обуз-Лесновский подразделения морской пехоты ВВО отработали ведение маневренной обороны

На полигоне Обуз-Лесновский в ходе учения «Союзная решимость-2022» морские пехотинцы Восточного военного округа (ВВО) отработали ведение маневренной обороны во взаимодействии с общевойсковыми подразделениями.

Во время учебного боя гранатометчики в составе групп огневой поддержки морской пехоты уничтожили условное незаконное вооруженное формирование, пытавшееся прорвать оборону с фланга мотострелковых и инженерных подразделений.

Стрельба производилась из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», стоящих на вооружении морских пехотинцев. Всего в рамках боевых стрельб гранатометчики успешно выполнили более 30 огневых задач со сменой огневых позиций.

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