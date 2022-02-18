18.02.2022 (14:15)

Учение с участием более 500 военнослужащих ЦВО завершилось на Урале

Учение с участием более 500 военнослужащих танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) завершилось на полигоне в Свердловской области.

В ходе марша в район розыгрыша практических действий военнослужащие отработали боевое охранение от разведывательно-диверсионных групп условного противника, действия подразделений противовоздушной обороны при налете авиации условного противника, защиту от оружия массового поражения. На завершающем этапе военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А, а также минометов и гранатометов на различных дальностях. Огонь велся по мишеням, имитирующим бронетехнику и огневые точки условного противника. Контроль поражения целей и корректировку огня обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В ходе учения основное внимание было уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими приданными подразделениями при ведении наступления и маневренной обороны в условиях лесистой местности.

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