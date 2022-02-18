18.02.2022 (13:45)

В Военно-космической академии состоялась встреча курсантов с Героем Российской Федерации

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялась встреча курсантов с Героем Российской Федерации Виктором Рень. Он поделился своими уникальными знаниями и опытом инструктора-испытателя авиационно-космической техники.

Встреча началась с просмотра видеофильма, рассказывающего о его интересном жизненном пути. Виктор Рень с отличием закончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса. Затем он поступил на работу в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. С 1980 года начал работать испытателем космической техники в летно-испытательном отделении летной службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК). За плечами специалиста огромное количество экспериментов и исследований в различных направлениях.

О самых трудных моментах испытаний он лично рассказал курсантам академии. Также он ответил на дополнительные вопросы. Общение курсантов академии с космонавтами и специалистами космической отрасли стали доброй традицией.

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