Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2022 (13:45)

В Военно-космической академии состоялась встреча курсантов с Героем Российской Федерации

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялась встреча курсантов с Героем Российской Федерации Виктором Рень. Он поделился своими уникальными знаниями и опытом инструктора-испытателя авиационно-космической техники.

Встреча началась с просмотра видеофильма, рассказывающего о его интересном жизненном пути. Виктор Рень с отличием закончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса. Затем он поступил на работу в Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. С 1980 года начал работать испытателем космической техники в летно-испытательном отделении летной службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК). За плечами специалиста огромное количество экспериментов и исследований в различных направлениях.

О самых трудных моментах испытаний он лично рассказал курсантам академии. Также он ответил на дополнительные вопросы. Общение курсантов академии с космонавтами и специалистами космической отрасли стали доброй традицией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 20 наземных измерительных средств было задействовано в запуске и стыковке ТГК «Прогресс МС-19» с МКС
В Поволжье молодые летчики дальней авиации выполнили полеты на самолетах Ту-160 и Ту-95мс
Для ВКС разрабатывают новый топливозаправщик
Курсанты Военно-космической академии проходят войсковую стажировку в авиационных полках ВТА

Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false