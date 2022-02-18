18.02.2022 (14:00)

В центре беспилотной авиации Минобороны России проводятся мероприятия, направленные на сплочение воинских коллективов

В Государственном центре беспилотной авиации Министерства обороны Российской Федерации, дислоцированном в Московской области, проводится комплекс мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов.

Основными целями и задачами комплекса являются совершенствование работы должностных лиц по обеспечению безопасных условий военной службы, профилактике преступлений в сфере межличностных отношений военнослужащих, недопущению конфликтов между военнослужащими, психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих по призыву.

Для достижения поставленных целей проводятся мероприятия по информированию личного состава по контракту и призыву, общие собрания и правовые часы. Военно-политическим отделом центра для каждого подразделения разрабатываются информирования, лектории и планы бесед, с помощью которых в специально отведенное время до личного состава доводятся последние новости и события в мире, статьи общевоинских уставов и Уголовного кодекса Российской Федерации, характеристики и особенности современной военной техники, а также история России и значимые события, повлиявшие на ее ход.

Таким образом, постоянная и надежная связь с личным составом, регулярное информирование о текущих событиях, совершенствование нравственного воспитания военнослужащих создают условия формирования сплоченного воинского коллектива, который в свою очередь является оплотом Российской армии.

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