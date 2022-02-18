18.02.2022 (13:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки»

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки».

В ходе состязания группы, состоящие из восьми человек, выполняли боевые стрельбы после преодоления участка минно-взрывных заграждений и естественных препятствий.

Участок минно-взрывных заграждений включал в себя около 15 учебно-имитационных гранат, установленных на растяжку саперами ОГРВ ПРРМ. По условиям конкурса, подорвавшийся на растяжке разведчик в стрельбах не участвовал, а его оружие и боеприпасы забирали товарищи по команде.

При выполнении стрельб разведывательная группа поражала мишени, имитирующие живую силу противника.

Результаты второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» были определены судейской комиссией из расчета времени прохождения полосы препятствий и штрафных баллов.

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