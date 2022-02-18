18.02.2022 (13:15)
Разведчики общевойсковой армии ЗВО прошли курс специальной подготовки в горах Кабардино-Балкарии
Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили курс специальной подготовки на базе полигона Терскол в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.
В течение месяца военнослужащие подразделений специального назначения и разведки осваивали особенности выживания в горной местности, изучали влияние климатических условий на ведение боя в условиях низких температур, правила применения горной экипировки и снаряжения, приемы скалолазания как индивидуального, так и в связках.
В завершение курса подготовки с разведчиками было проведено тактическое учение, в ходе которого военнослужащие совершили марш-бросок в горах на пять километров со стрельбой из штатного оружия.
Кроме того, военнослужащие преодолели ущелья по нависающей ледяной стене замёрзшего водопада с применением ледового снаряжения, вышли в тыл условного противника и отработали направленный сход лавинного козырька.
Всего в учении и сборе принимали участие более 1000 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц колесной бронетехники такой, как бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун-К», бронекапсулы на базе КамАЗ-63501.