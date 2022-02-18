18.02.2022 (12:45)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с военными медиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с офицерами и младшими специалистами медицинской службы.
В ходе занятия более 20 специалистов медицинской службы отрабатывали нормативы по специальной подготовке. Один из них военные медики выполняли в положении лежа, в установленные временные показатели они накладывали условно раненному резиновый кровоостанавливающий жгут на бедро, затем оттаскивали его в безопасное место. Также специалисты медслужбы тренировались правильно накладывать давящие повязки и лестничные шины.
Занятие по специальной подготовке в ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.
Новости по теме:
Военнослужащие военной полиции ЗВО в Ленинградской области завершают подготовку к конкурсу АрМИ-2022 «Страж порядка»
В Рязанской области стартовал второй этап конкурса «Уверенный приём» среди специалистов связи общевойсковой армии ЗВО
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО завершили ревакцинацию от COVID – 19 для участия в военном параде Победы
Очередной воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений
Метки: