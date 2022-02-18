18.02.2022 (12:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с военными медиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с офицерами и младшими специалистами медицинской службы.

В ходе занятия более 20 специалистов медицинской службы отрабатывали нормативы по специальной подготовке. Один из них военные медики выполняли в положении лежа, в установленные временные показатели они накладывали условно раненному резиновый кровоостанавливающий жгут на бедро, затем оттаскивали его в безопасное место. Также специалисты медслужбы тренировались правильно накладывать давящие повязки и лестничные шины.

Занятие по специальной подготовке в ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

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