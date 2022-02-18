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18.02.2022 (13:00)

В Бурятии в ходе подготовки к празднованию Дня защитника Отечества была проведена генеральная репетиция салюта

В Республике Бурятия на полигоне Сосновый Бор военнослужащие сводного салютного дивизиона Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в генеральной репетиции салюта в честь Дня защитника Отечества. Всего в мероприятии были задействованы два артиллерийских подразделения от разных воинских частей.

На репетиции основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчетов при выполнении орудийных залпов и при запуске фейерверочных зарядов.

В День защитника Отечества на острове Комсомольский города Улан-Удэ силами артиллерийских подразделений ВВО для жителей и гостей столицы Бурятии состоится праздничный салют. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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