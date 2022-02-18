Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2022 (12:30)

В Хабаровском крае состоялась генеральная репетиция праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества

В Хабаровском каре военнослужащие дислоцированного в поселке Князе-Волконское сводного салютного артиллерийского дивизиона отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) провели генеральную тренировку праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. Организовал мероприятие исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Артиллеристы отработали синхронность выстрелов из трех видов салютных установок: 2А30, 2А85, 2А85А1 – и слаженность действий номеров расчетов гаубиц Д-30, размещенных на заранее подготовленной огневой позиции.

В мероприятии приняли участие самые опытные военнослужащие. Они удостоились права произвести салют в краевой столице – городе Хабаровске. Праздничные залпы будут выполнены 23 февраля в 21:00 по местному времени на набережной стадиона имени В.И. Ленина.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Спецназ ВВО совершенствует навыки армейской тактической стрельбы из новейших автоматов АК-12 на полигоне в Забайкалье
Летчики истребительной авиации ВВО совершили ночные полеты в Приморье
В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовала штабная тренировка
Во Владивостоке подвели итоги окружного этапа конкурса «Отличники войсковой разведки»

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false