18.02.2022 (12:30)

В Хабаровском крае состоялась генеральная репетиция праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества

В Хабаровском каре военнослужащие дислоцированного в поселке Князе-Волконское сводного салютного артиллерийского дивизиона отдельного мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) провели генеральную тренировку праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества. Организовал мероприятие исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.

Артиллеристы отработали синхронность выстрелов из трех видов салютных установок: 2А30, 2А85, 2А85А1 – и слаженность действий номеров расчетов гаубиц Д-30, размещенных на заранее подготовленной огневой позиции.

В мероприятии приняли участие самые опытные военнослужащие. Они удостоились права произвести салют в краевой столице – городе Хабаровске. Праздничные залпы будут выполнены 23 февраля в 21:00 по местному времени на набережной стадиона имени В.И. Ленина.

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