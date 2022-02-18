18.02.2022 (12:00)

Танкисты ЗВО приступили к погрузке техники на очередной воинский эшелон для убытия в пункты постоянной дислокации

Подразделения танковой армии Западного военного округа продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений.

Подразделения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений. Военнослужащие приступили к погрузке танков и бронированной гусеничной техники на очередной воинский эшелон.

Протяженность маршрута, который предстоит преодолеть танкистам ЗВО по железной дороге, составит около одной тысячи километров.

По прибытии в пункты постоянной дислокации военнослужащие приступят к техническому обслуживанию боевой техники и ее подготовке к дальнейшим плановым мероприятиям боевой подготовки зимнего периода обучения.

Справочно:

В Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

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