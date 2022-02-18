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18.02.2022 (12:15)

В войсках ЗВО стартовал второй этап конкурса АРМИ-2022 «Снайперский рубеж»

В объединениях Западного военного округа (ЗВО) стартовал второй отборочный этап конкурса полевой выучки снайперских пар «Снайперский рубеж» АрМИ-2022.

Снайперам предстоит продемонстрировать своё мастерство в огневой, тактической и физической подготовке. На полигонах соединений лучшие стрелки в дисциплине «Парный зачёт» выполнят упражнения «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении». Цели поражались на дальностях от 200 до 800 м при помощи винтовки Драгунова (СВД) и АК-74.

Также снайперским парам предстоит выполнить специальные упражнения - уничтожение террористов, захвативших заложников, уничтожение мишеней, имитирующих беспилотные летательные аппараты, и стрельбу с выносом точки прицеливания и ведении корректировки огня.

После выполнения ряда отборочных состязаний, победители этапа получат основание отправиться на огневые рубежи окружных соревнований.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы
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