18.02.2022 (11:45)

Военнослужащие пункта отбора на контракт провели военно-патриотическую игру «Будни Армии» в Алтайском крае

Военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Барнаула провели военно-патриотическую игру «Будни Армии» среди учащихся выпускных курсов в Алтайском архитектурно-строительном колледже.

Игра прошла в преддверии празднования 23 февраля – «Дня защитника Отечества» на базе спортивного объекта колледжа. В соревнованиях приняли участие 4 команды по 15 человек, которые показали свои навыки в переноске раненого, одевании средств защиты, стрельбе из пневматического оружия и ряда силовых упражнений на гимнастических снарядах.

Учащиеся показали высокий уровень физической подготовленности, доказали, что способны стать настоящими защитниками своего Отечества. По итогам состязаний победители были награждены грамотами и ценными подарками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице