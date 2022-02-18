Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2022 (11:45)

Военнослужащие пункта отбора на контракт провели военно-патриотическую игру «Будни Армии» в Алтайском крае

Военнослужащие пункта отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г. Барнаула провели военно-патриотическую игру «Будни Армии» среди учащихся выпускных курсов в Алтайском архитектурно-строительном колледже.

Игра прошла в преддверии празднования 23 февраля – «Дня защитника Отечества» на базе спортивного объекта колледжа. В соревнованиях приняли участие 4 команды по 15 человек, которые показали свои навыки в переноске раненого, одевании средств защиты, стрельбе из пневматического оружия и ряда силовых упражнений на гимнастических снарядах.

Учащиеся показали высокий уровень физической подготовленности, доказали, что способны стать настоящими защитниками своего Отечества. По итогам состязаний победители были награждены грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Свердловской области состоялся сбор с военными комиссарами по организации работы с ветеранами в 2022 году
Спецназ ЦВО отразили нападение условных диверсантов на склады с горючим под Самарой
Российские специалисты РЭБ прикрыли позиции С-300 от разведки условного противника на учении в Таджикистане
Военнослужащие ЦВО уничтожили условного противника в ущельях горного массива Ергаки на высоте более 2 тыс. метров

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false