18.02.2022 (11:30)

Военнослужащие военной полиции ЗВО в Ленинградской области завершают подготовку к конкурсу АрМИ-2022 «Страж порядка»

Сотрудники отделений военной полиции общевойсковой армии Западного военного округа завершают подготовку к конкурсу «Страж порядка» АрМИ-2022 в Ленинградской области.

В ходе подготовки военнослужащие отработали действия патрульных нарядов в «населённых пунктах» и на пересечённой местности. Военные полицейские выполняли стрельбы из табельного оружия, в том числе из автомобилей УАЗ «Патриот», преодолевали специальные полосы препятствий как механизированным, так и пешим способом, а также выполняли нормативы по РХБ защите, военно-медицинским и специальным подготовкам.

На заключительном этапе сотрудники военной полиции в составе сформированных команд прошли маршрут из более чем 50 препятствий, включающие в себя проползание под танком Т-72Б3, прохождение скалодрома, понтонных переправ, укрытий и рвов.

Всего в отборочном этапе конкурса принимают участие около 300 военных полицейских ЗВО.

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