18.02.2022 (11:15)

С авиационными подразделениями Черноморского флота состоялось учение по перебазированию на запасные аэродромы

Экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отработали вывод сил из-под вероятного удара и перебазирование на запасные аэродромы. Мероприятие боевой подготовки проводилось в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск ЧФ под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова

В перебазировании авиации было задействовано около 10 самолетов Су-24. Экипажи совершили перелет из Республики Крым на территории других субъектов Российской Федерации. На выполнение учебных задач летчики затратили гораздо меньше времени, чем требуется по установленным нормативам.

Справочно:

В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

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