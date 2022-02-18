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18.02.2022 (11:00)

В Рязанской области стартовал второй этап конкурса «Уверенный приём» среди специалистов связи общевойсковой армии ЗВО

Специалисты и подразделения связи общевойсковой армии Западного военного округа выполнили ряд специальных задач в рамках отборочного этапа конкурса «Уверенный приём», стартовавшего в Рязанской области.

В ходе состязания расчеты успешно выполнили нормативы по настройке радиосистем и передачи сигнала в условиях радиоподавления со стороны условного противника, а также развернули командно-штабные машины и аппаратные связи.

Экипажи выполнили практические задачи на современной военной технике: радиостанциях Р-166, комплексных аппаратных связи П-260-У, а также на радиорелейных станциях Р-416ГМ и Р-419 Л1.

Всего в конкурсе приняли участие более 600 военнослужащих, а также было привлечено более 120 единиц техники. По предварительным подсчетам результатов, лидирующую позицию занимает команда бригады управления общевойскового объединения Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской области, от которой участвовало около 100 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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