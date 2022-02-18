18.02.2022 (10:45)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО завершили ревакцинацию от COVID – 19 для участия в военном параде Победы
Военнослужащие гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили ревакцинацию для участия в военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Пешие парадные расчеты и экипажи механизированной колонны до марта текущего года проведут подготовительные занятия на базе военных полигонов в пунктах постоянной дислокации, осуществят техническую подготовку вооружения и военной техники, обмундирования, в том числе формы военных лет.
Военнослужащие парадных расчетов прошли ревакцинацию от COVID-19 после углубленного медицинского обследования.
Ревакцинацию завершили свыше 3 тыс. военнослужащих, приступивших к подготовке участия в парадах в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже.
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