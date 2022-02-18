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18.02.2022 (10:30)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО во Владикавказе подвели итоги работы

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 7 (г. Владикавказ) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) подвели промежуточные итоги работы в отопительный период.

Отопительный сезон проходит без аварийных ситуаций, все объекты, находящиеся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы, обеспечены горячей водой и теплом, подача осуществляется бесперебойно и безаварийно.

Для предотвращения «пережогов» топлива в 2022 году планируется замена водонагревателя и устаревшего оборудования на тепловой сети в военном городке н.п. Троицкое. Также планируется годовое техническое обслуживание оборудования и химическая промывка котлов и водонагревателей.

На 6 объектах казарменно-жилищного фонда приступили к ремонту по плану 2022 г., всего планируются работы на 30 различных объектах.

Также в жилищно-коммунальной службе проводят регулярные мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, организована вакцинация и ревакцинация сотрудников от новой коронавирусной инфекции, уровень коллективного иммунитета от COVID-19 достигает 85%.

Проводится уборка и антибактериальная обработка помещений, дезинфекция помещений мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в обслуживании, где проживают военнослужащие ЮВО и члены их семей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Жилье
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