18.02.2022 (10:15)

Разведчики ЮВО отработали учебно-боевые задачи в качестве тактического воздушного десанта в Ставропольском крае

Разведчики мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали учебно-боевые задачи в качестве тактического воздушного десанта на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Осуществив десантирование посадочным способом в тыл условного противника с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», разведчики захватили плацдарм и уничтожили бронетехнику неприятеля.

Десантники также обеспечили успешный маневр бронегруппам мотострелкового соединения, идущих во фланг основных сил условного противника. При поддержке танков Т-72Б3 мотострелки на многоцелевых транспортерах МТЛБ-В завершили уничтожение командного пункта противника и захватили выгодный рубеж.

В учении приняли участие около 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 50 единиц военной техники, а также звено вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты.

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