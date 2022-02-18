18.02.2022 (10:00)

На полигоне ЮВО Прудбой под Волгоградом прошел второй отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»

На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой состоялся второй отборочный этап армейского конкурса «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр 2022 года.

В мероприятии приняли участие команды, сформированные из победителей первого отборочного этапа, проводимого среди соединений и воинских частей 8-й общевойсковой армии ЮВО.

Танкисты преодолели все препятствия семикилометровой соревновательной трассы, в частности, змейку, эскарп, колейный мост, косогор, ров.

Помимо этого, экипажи вели огонь из штатного вооружения танка в ходе фланговой стрельбы и стрельбы по мишеням, появляющимся на минимальные интервалы времени.

По итогам второго отборочного этапа конкурса будет сформирована команда общевойскового объединения, которая представит свои подразделения на окружном этапе «Танкового биатлона».

Стоит отметить, что в этом году на общевойсковом полигоне ЮВО Прудбой под Волгоградом состоятся всеармейские этапы конкурсов полевой выучки «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

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