18.02.2022 (09:45)

Зенитчики ЮВО уничтожили малоразмерные маневрирующие цели условного противника из вооружения ЗРК «Тор-М2У»

Зенитчики Южного военного округа на Кубани обнаружили и уничтожили малоразмерные маневрирующие цели условного противника из вооружения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» в ходе тренировки.

Расчеты ЗРК выполнили задачи по обнаружению, сопровождению различных воздушных целей, а также управлению огнем и ведению стрельбы с выполнением электронных пусков управляемыми ракетами на дальностях до 10 км по назначенным целям.

Кроме того, зенитчики отработали маскировку огневых позиций, организацию связи и перевод техники из походного в боевое положение.

В учебном мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц боевой и специальной техники.

Всего в полевом выходе зенитных подразделений 49-й общевойсковой армии ЮВО принимает участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», зенитные установки ЗУ-23-2.

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