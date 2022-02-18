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18.02.2022 (09:30)

Военнослужащие ЮВО отработали совместные действия с силами ПВО Республики Армения

Летчики российской авиационной военной базы Эребуни и расчеты зенитных подразделений противовоздушной обороны (ПВО) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении выполнили учебные задачи совместно с военнослужащими дежурных смен Минобороны Армении.

В ходе учебных занятий были отработаны действия по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства.

Военнослужащие подразделений ПВО отработали действия при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства. Учебно-тренировочные полеты дежурных смен выполнялись на высотах от 50 до 6 тыс. м на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

Особое внимание во время тренировок было уделено прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации соединения ЮВО. Военнослужащие выполняли задачи в сложных погодных условиях с обильными осадками, порывистым ветром, а также перепадами температур в высокогорной местности. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная база , Армения
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