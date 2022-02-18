18.02.2022 (09:15)

Военнослужащие ЮВО в Армении готовятся к отборочному этапу конкурса «Мастер-оружейник» Армейских международных игр 2022 года

Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении на полигоне Камхуд готовятся к отборочному этапу конкурса «Мастер оружейник» Армейских международных игр 2022 года.

Программа подготовки включает в себя пять этапов: на первом мастера-оружейники будут отрабатывать нормативы по эвакуации 122-мм буксируемых гаубиц и реактивных систем залпового огня. После буксировки техники через специальный маршрут, оборудованный косогорами, бродами, колейными мостами и имитационными минно-взрывными заграждениями, военнослужащие при помощи мобильных ремонтных мастерских МРС-АРМ произведут замену ствола, полную разборку и сборку орудий, а также холостой выстрел, означающий успешность выполнения поставленной задачи.

На следующем этапе «Оружейный биатлон» военнослужащие на время выполнят разборку и сборку ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В, пистолетов Макарова ПМ и автоматов Калашникова АК-74М, после чего поразят различные подвижные и статичные мишени.

Контроль за соблюдением правил и положений конкурса будет осуществлять комиссия из числа командования соединения, а также военнослужащих, принимавших участие в конкурсах Армейских международных игр прошлых лет.

Победители отборочного этапа конкурса «Мастер-оружейник» представят команду соединения в Армении на окружном этапе, который состоится на базе одного из соединений ЮВО.

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