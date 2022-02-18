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18.02.2022 (09:00)

В Волгограде стартовал чемпионат 8-й общевойсковой армии ЮВО по самбо

На базе спортивного комплекса ЦСКА в городе-герое Волгограде состоялось торжественное открытие чемпионата 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) по самбо.

В торжественной церемонии приняли участие командование общевойскового объединения, ветераны военной службы, а также рота почетного караула и военный оркестр мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области.

В течение двух соревновательных дней будут разыграны комплекты наград в девяти весовых категориях. В первый день соревнований состоялось открытие и предварительные бои военнослужащих во всех весовых категориях. Во второй день спортсменам предстоит принять участие в финальных поединках, после чего состоится торжественное награждение победителей.

Всего в чемпионате принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей. Турнир является отборочным этапом перед чемпионатом ЮВО по самбо. В состав сборной команды 8-й общевойсковой армии ЮВО войдут сильнейшие самбисты объединения для дальнейшего участия в чемпионатах и кубках Вооруженных Сил Российской Федерации.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Спорт , Спортивная борьба
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