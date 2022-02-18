18.02.2022 (08:30)

Мотострелки ЮВО уничтожили «противника» при поддержке артиллерии и разведчиков в рамках ДРТУ в Абхазии

Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и разведывательного подразделения в ходе двустороннего ротного тактического учения (ДРТУ) на полигоне Цабал.

Военнослужащие выдвинулись в районы выполнения задач по маршрутам, уничтожив на марше диверсионные группы «противника». Затем мотострелковые подразделения совместно с артиллеристами и разведчиками уничтожили «противника» и удержали оборонительные позиции.

В горно-лесистой местности военнослужащие выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения, бронетранспортеров БТР-82А, различного стрелкового вооружения для обеспечения подхода основных сил соединения. Во время стрельб личный состав и командиры подразделений всех степеней продемонстрировал высокий профессионализм и подготовку.

Для создания боевой обстановки на полигоне Цабал оборудовали учебные минные поля, проволочные заграждения и препятствия.

Также поддержку военнослужащим оказало подразделение беспилотных летательных аппаратов с комплексом «Орлан-10», предназначенным для разведки местности, координирования целей для артиллерии и уничтожении диверсионных групп противника.

Целью ДРТУ являлась проверка готовности мотострелковых подразделений к выполнению боевых задач, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении оборонительных действий, а также обучение командного состава принятию нестандартных решений в ходе выполнения боевых задач с применением опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

Всего в ДРТУ приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 300 единиц боевой техники – разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация» и машины связи на базе БТР-82А и др.

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