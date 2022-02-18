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18.02.2022 (08:15)

Военный ледокол ТОФ ликвидировал 15 квадратных километров ледового поля в Авачинской бухте на Камчатке

Военный ледокол «Иван Сусанин» из отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке выполнил обколку льдов в Авачинской бухте и на выходе из неё для обеспечения безопасности мореплавания кораблей, судов и подводных лодок, а также гражданских судов.

Особенно сложная ледовая обстановка сложилась в связи с низкими температурами на фарватере Авачинской губы и в бухте Крашенинникова.

В ходе работ ледокол осуществил обколку льда на площади более 15 кв. км, толщина льда достигала 30 см, обеспечена также ликвидация «гуляющих» ледовых полей по акватории Авачинской бухты, в том числе в районе линии мысов Скалистый - Безымянный.

Наличие в Авачинской бухте военных ледоколов и буксиров такого типа позволяет осуществлять круглогодичную навигацию как военных, так и гражданских судов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Корабли
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