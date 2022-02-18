18.02.2022 (08:00)

На полигоне Бамбурово Тихоокеанского флота проходит сбор гранатомётчиков

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) начался учебно-методический сбор с гранатомётчиками соединений и воинских частях береговых войск флота, дислоцированных на территории Приморского края.

В ходе учебных мероприятий, которые проходят на полигоне Бамбурово в Приморье, военнослужащие изучат теоретическую часть боевой подготовки, а после сдачи зачётов приступят к выполнению практических стрельб.

Военнослужащим предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых гранатомётчики продемонстрируют навыки ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

В ходе практической подготовки с участниками сбора пройдут занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.

Завершится сбор выполнением зачётных практические стрельб. Гранатомётчики будут выполнять стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

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