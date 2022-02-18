18.02.2022 (07:45)

Военные строители разработали проект восстановления самого старого православного храма Хабаровского края

Настоятель храма святителя Иннокентия иеромонах Софроний (Медведенко) вручил благодарственные письма инженерам-проектировщикам филиала Военно-строительной компании по Восточному военному округу.

Вячеслав Ракитин, Ярослав Водолагин, Михаил Овчинников и Алексей Пантюхин на безвозмездной основе разработали проект ремонтно-реставрационных работ по замене кровли здания старейшего православного храма Хабаровска - храма святителя Иннокентия Иркутского (включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации).

«Почти четверть века прошло с момента восстановления храма, за эти годы кровля износилась и требует ремонта. Учитывая тот факт, что здание имеет особый статус объекта культурного наследия, за помощью в проведении обследования и проектировании мы обратились в Военно-строительную компанию, которая имеет соответствующую аккредитацию и опыт работы с подобными объектами. Сегодня я выражаю военным строителям благодарность во внимание к трудам и за помощь, оказанную в восстановлении и благоукрашении храма святителя Иннокентия Иркутского» - сказал настоятель храма иеромонах Софроний.

«По сложившейся традиции, военные строители возводят, реставрируют, ремонтируют храмы и церкви по всей стране. Когда, Иннокентьевскому храму понадобилась помощь инженеров-проектировщиков, мы с максимальной ответственностью взялись за дело. В свободное от основной работы время специалистами нашего отдела было проведено техническое обследование здания, выполнен анализ комплексных научных исследований. На основании этих данных разработан проект реставрации кровли с заменой существующего покрытия без изменения габаритов, геометрии, с восстановлением конструктивных особенностей, с максимальным сохранением существующего материала. Когда начнутся ремонтно-реставрационные работы я и мои коллеги будем оказывать помощь по сопровождению строительно-монтажных работ», сообщил Вячеслав Ракитин старший инженер проектного отдела филиала «СУ по ВВО» ППК «ВСК».

Храм святителя Иннокентия Иркутского – первый храм Хабаровска, в 1870 году он был построен из дерева, а 1898 году – перед хабаровчанами предстал каменный храм. По старой русской традиции возводили его всем миром – проект был сделан военными инженерами строительного отделения при приамурском генерал-губернаторе – полковником В.Г.Мооро и капитаном Н.Г. Быковым, строительство велось силами солдат гарнизона.

С приходом революции в здании храма разместили оружейные мастерские, а в 1964 году планетарий. Новые хозяева снесли колокольню, купола и кресты, замазали фрески, а вход в планетарий устроили через алтарь.

Иннокентьевский храм передали верующим в 1992 году, на восстановление первозданного облика ушло несколько лет. Золочёные купола удалось установить в 1998 году, ровно через сто лет после постройки в каменном исполнении.

Сейчас в свято-иннокентьевском приходе около 200 прихожан, при храме работает воскресная школа в пяти детских группах, которой обучается 80 детей от 4 до 16 лет. Проводятся занятия для молодежи и взрослых людей.

Настоятель храма святителя Иннокентия иеромонах Софроний (Медведенко)

Священник-миссионер, член Русского Географического Общества. Совершает миссионерские поездки по отдаленным поселкам Хабаровского края. В экспедиции на Курильские острова устанавливал и освещал 12 поклонных крестов. Три недели провел на Шантарских островах вдали от цивилизации – без связи и электричества. Рассказывает о православии коренным малочисленным народам Севера. Решил посвятить себя Богу в ранней юности и принял монашество в 18 лет. Преподает в Хабаровской духовной семинарии.

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