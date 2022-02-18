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18.02.2022 (07:30)

Спецназ ВВО совершенствует навыки армейской тактической стрельбы из новейших автоматов АК-12 на полигоне в Забайкалье

Военнослужащие отдельного подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае совершенствуют мастерство в выполнении упражнений боевой подготовки - армейской тактической стрельбы из стрелкового оружия. В рамках подготовки военнослужащих к участию в окружном этапе конкурса «Тактический стрелок», который состоится на одном из полигонов ВВО в Республике Бурятия в апреле текущего года.

Для проведения  тренировок по данной дисциплине на полигоне Красный Яр оборудован специальный участок с укрытиями, ходами и коридорами для ведения стрельбы из различных положений.

В ходе выполнения огневых задач от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров с использованием автоматов АК-12, 9-мм пистолетов Макарова и пистолетов Ярыгина «Грач».

Большинство упражнений выполняются разведчиками из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от стандартных стрельб из стрелкового оружия, так как оценивается не только точность поражения, но и время, которое затратил военнослужащий на поражение всех целей.

Освоение упражнений армейской тактической стрельбы способствует качественной подготовке личного состава для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства, в том числе  домов, завалов, а также городских кварталов. Она позволяет выработать необходимые практические навыки военнослужащего, такие как скорость и точность поражения целей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Спецназ , Тактический стрелок
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