18.02.2022 (07:15)
Летчики истребительной авиации ВВО совершили ночные полеты в Приморье
В Приморском крае летчики истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) выполнили летно-тактические задания в ходе дневных и ночных полетов.
Экипажи высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30см отработали задачи обнаружения и условного поражения воздушных целей, как одиночно, так и в составе пар на различном удалении друг от друга с дальнейшим уходом от возможного ответного удара.
В ходе полетов экипажи также отработали технику простого и сложного пилотирования, в том числе и над морем с элементами боевого маневрирования.
Всего в ходе летной смены было выполнено более 20 самолетовылетов.
Новости по теме:
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в рамках учения «Союзная решимость-2022»
Метки: