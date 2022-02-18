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18.02.2022 (07:15)

Летчики истребительной авиации ВВО совершили ночные полеты в Приморье

В Приморском крае летчики истребительного авиаполка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) выполнили летно-тактические задания в ходе дневных и ночных полетов.

Экипажи высотных перехватчиков МиГ-31 и истребителей Су-30см отработали задачи обнаружения и условного поражения воздушных целей, как одиночно, так и в составе пар на различном удалении друг от друга с дальнейшим уходом от возможного ответного удара.

В ходе полетов экипажи также отработали технику простого и сложного пилотирования, в том числе и над морем с элементами боевого маневрирования.

Всего в ходе летной смены было выполнено более 20 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Авиация , Восточный военный округ , Истребительная авиация
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