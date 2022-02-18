18.02.2022 (07:00)

В общевойсковой армии ВВО в Приморье стартовала штабная тренировка

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, под руководством командующего объединением генерал-майора Алексея Подивилова, стартовала штабная тренировка по управлению соединениями и воинскими частями.

Во время тренировки отработаны вопросы оповещения должностных лиц и дежурных служб командования объединения, экипировки личного состава, привлекаемого к тренировке, убытия на боевые посты, их развертывания, руководства проведением мероприятий подготовки войск.

По результатам командно-штабной тренировки будет дана оценка слаженности в работе офицеров и умению оперативно проанализировать складывающуюся обстановку.

Цель проводимого мероприятия – совершенствование слаженности в работе офицеров управления, дежурных смен и воинских частей обеспечения, а также практическая отработка мероприятий по переводу органов управления объединения на усиленный режим работы.

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