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18.02.2022 (06:45)

Экипажи танков Т-80 общевойсковой армии ВВО в Приморье выполнили упражнения контрольных стрельб

Военнослужащие  танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, в рамках недели интенсивной боевой подготовки выполнили упражнения контрольных стрельб. Они вели огонь боевыми снарядами из танков Т-80 по появляющимся и движущимся целям.

Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб, которые характеризуются сложной тактической обстановкой и одновременным сочетанием огневых задач для применения всего комплекса вооружения боевой машины.

В ходе практических занятий, военнослужащим предстояло поразить мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, расположенные на расстоянии от 600 до 1800 метров.

Боевая подготовка с экипажами Т-80 спланирована таким образом, чтобы охватить все основные вопросы ведения боя танковым подразделением днем и ночью.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки
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