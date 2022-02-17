17.02.2022 (18:35)
Военные медики Новороссийского соединения ВДВ провели тактико-специальное учения на полигоне Раевский
На полигоне Раевский военные медики Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения приняли участие в плановом тактико-специальном учении. С личным составом медицинского подразделения проведены занятия, на которых отработаны вопросы медицинского обеспечения подразделений и эвакуации условно раненных военнослужащих.
Отработка нормативов по оказанию первой медицинской помощи военнослужащим отрабатывалось с применением специализированных манекенов, позволяющих полностью сымитировать любые ранения и травмы.
Военные медики в кратчайшие сроки организовали эвакуацию пострадавших с поля боя при помощи специализированного защищенного санитарного автомобиля «Линза». Особое внимание на тренировке было уделено применению медиками новейших средств фиксации пострадавших с использованием комплектации ранца специального РС-05.
Помимо этого, с целью доведения практических навыков личного состава до автоматизма, медицинские специалисты отработали элементы оказания квалифицированной медицинской помощи.
В ходе тактико-специального учения военные медики сдали зачеты по знанию теории и практики, подтвердив свою классную квалификацию.