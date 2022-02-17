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17.02.2022 (18:35)

Военные медики Новороссийского соединения ВДВ провели тактико-специальное учения на полигоне Раевский

На полигоне Раевский военные медики  Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения  приняли участие в плановом тактико-специальном учении. С личным составом медицинского подразделения проведены занятия, на которых отработаны вопросы медицинского обеспечения подразделений и  эвакуации условно раненных военнослужащих.

Отработка нормативов по оказанию первой медицинской помощи военнослужащим отрабатывалось с применением специализированных манекенов, позволяющих полностью сымитировать любые ранения и травмы.

Военные медики в кратчайшие сроки организовали эвакуацию пострадавших с поля боя при помощи специализированного защищенного санитарного автомобиля «Линза». Особое внимание на тренировке было уделено применению медиками новейших средств фиксации пострадавших с использованием комплектации ранца специального РС-05.

Помимо этого, с целью доведения практических навыков личного состава до автоматизма, медицинские специалисты отработали элементы оказания квалифицированной медицинской помощи.

В ходе тактико-специального учения военные медики сдали зачеты по знанию теории и практики, подтвердив свою классную квалификацию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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