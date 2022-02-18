18.02.2022 (05:45)

В Ленинградской области специалисты зенитного ракетного полка ЗВО отразили воздушную атаку условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ленинградской области специалисты зенитного ракетного полка ЗВО отразили воздушную атаку условного противника

В Ленинградской области военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО, оснащенного системой С-400 «Триумф», выполнили электронные пуски ракет в рамках проведения показного тактического учения.

В ходе учения военнослужащие зенитного ракетного дивизиона осуществили передислокацию на установленное учениями учебное место, отразили нападение диверсионно-разведывательной группы «противника», преодолели зараженный участок местности, перевели зенитную систему из походного положения в боевое, осуществили поиск, захват целей на сопровождение, выполнили опознавание их государственной принадлежности, провели электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Программа отражения тренировочного авиационного удара включала аэродинамические и баллистические электронные цели, которые применяются в ходе тактических учений с боевой стрельбой на государственных полигонах страны.

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