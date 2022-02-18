18.02.2022 (05:30)

Экипаж ракетного крейсера «Москва» провел артиллерийские стрельбы в Чёрном море



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж ракетного крейсера «Москва» провел артиллерийские стрельбы в Чёрном море

Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» выполнил артиллерийские стрельбы в полигонах боевой подготовки в акватории Чёрного моря в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

По замыслу учения артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника, который пытался нанести ракетный удар по пунктам базирования сил флота. В качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, сброшенные в полигонах боевой подготовки экипажами самолетов морской авиации.

Также в рамках учения боевые расчёты гвардейского ракетного крейсера «Москва» выполнили артиллерийские стрельбы по надводным целям. Для имитации кораблей противника на длинных дистанциях использовались корабельные щиты-мишени, а для стрельбы на короткие – макеты плавающих морских мин.

Всего в ходе отработки огневых задач личным составом ракетно-артиллерийской боевой части корабля поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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