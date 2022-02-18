18.02.2022 (05:15)
Калининградские нахимовцы получили прививку от коронавируса
Продолжается вакцинация воспитанников Калининградского Нахимовского военно-морского училища от новой коронавирусной инфекции. Юноши получают прививку препаратом Гам-КОВИД-Вак-М на базе медицинского пункта учебного заведения.
Инъекции делают нахимовцам в возрасте от 12 до 17 лет с письменного согласия их родителей.
Учащиеся ведомственных довузов в возрасте от 12 до 17 лет проходят иммунизацию против коронавирусной инфекции отечественным лекарственным препаратом для подростков Гам-КОВИД-Вак-М, который был зарегистрирован Минздравом России в ноябре текущего года, прошел две фазы клинических испытаний и уже показал свою безопасность и эффективность.
Вакцинация воспитанников проводится исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний.
Вместе с тем, в целях защиты здоровья воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерства обороны с круглосуточным типом проживания введены дополнительные меры по предотвращению заноса и распространения коронавирусной инфекции, организовано превентивное тестирование как переменного, так и постоянного состава. При малейших недомоганиях все учащиеся незамедлительно проходят медицинское обследование и обязательное тестирование.