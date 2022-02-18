18.02.2022 (05:00)
Подразделения ПВО Восточного военного округа, принимающие участие в совместном учении «Союзная решимость-2022», отработали задачи по прикрытию аэродрома Лунинец Республики Беларусь от ударов средств воздушного нападения условного противника
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» установили контроль над воздушным пространством в районе аэродрома, отработали задачи по обнаружению, сопровождению и поражению малоразмерных низколетящих целей, имитирующих беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты условного противника.
Военнослужащие провели успешные электронные (учебные) пуски ракет по всем условным воздушным целям.
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